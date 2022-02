Kriminalität : Darum tragen Streifenpolizisten normalerweise keine Stahlhelme

Trier Ist die Schutzausstattung der Polizisten ausreichend, um solche Taten wie bei Kusel zu verhindern? Wir haben nachgefragt.

Unmittelbar nach den Terroranschlägen in Frankreich im Januar 2015 rüstete Innenminister Roger Lewentz (SPD) die Polizei im Land auf. Sie sollten besser geschützt sein und schneller reagieren können, falls es zu einer terroristischen Bedrohung kommt. Speziell für Streifenpolizisten wurde ein Einsatzkonzept erstellt. Sie seien zumeist die ersten, die in lebensgefährlichen Lagen vor Ort seien, betonte Lewentz am Montag kurz nach den tödlichen Schüssen auf die beiden Polizisten bei Kusel. Das Konzept für „lebensbedrohliche Einsatzlagen“ (LebEL) gibt sowohl taktische Ziele, als auch Einsatzgrundsätze und Einsatzmaßnahmen in der frühen Phase eines solchen Einsatzes vor. Rund 3.600 Polizisten wurden in einem speziellen Training dazu ausgebildet. Nicht nur das. Auch die Ausstattung der Streifenpolizisten wurde entsprechend für solche lebensbedrohlichen Einsatzlagen angepasst. Dazu zählt ein schusssicherer Stahlhelm, eine schwere kugelsichere Schutzweste, eine Splitterschutzbrille, eine Notfalltasche mit Zubehör für Notfallmedizin, eine Maschinenpistole und Magazine mit Munition. Die Schutzweste soll vor Schüssen aus Langwaffen schützen. Mit solchen Waffen sind nach dem derzeitigen Stand der Dinge die beiden Polizisten erschossen worden. Auf die 24-jährige Polizeianwärterin wurde mit einer Schrotflinte geschossen, auf den 29-jährigen Oberkommissar mit einem Jagdgewehr.