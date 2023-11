Große Einschränkungen Das ändert sich ab Januar in ärztlichen Bereitschaftspraxen in der Region Trier

Sieben ärztliche Bereitschaftspraxen gibt es in der Region. Sie stellen die medizinische Versorgung außerhalb der Praxis-Öffnungszeiten der niedergelassenen Ärzte sicher. In der Regel haben die Bereitschaftsdienste mittwochsnachmittags, an Wochenenden und an Feiertagen geöffnet. Ab Januar ändern sich aufgrund des Urteils des Bundessozialgerichts zur Sozialversicherungspflicht von in den Bereitschaftspraxen eingesetzten Poolärzten, die Öffnungszeiten der Praxen deutlich, die in Gerolstein wird komplett geschlossen. Nachts wird es in der Region gar keinen stationären Bereitschaftsdienst mehr geben.