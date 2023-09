Transport Das gab es nur noch auf der Mosel, aber bald ist Schluss damit

Was lange währt, wird endlich kostenlos: Binnenschiffer müssen künftig auch für das Befahren der Mosel nicht mehr ins Portemonnaie greifen. Ein entsprechendes Abkommen haben die Vertreter der drei Moselanrainerländer Frankreich, Luxemburg und Deutschland am Montag unterzeichnet. Damit könne die Abgabenfreiheit zum 1. Juli 2025 in Kraft treten, teilte das Bundesverkehrsministerium mit.