Aprilwetter : Nach Wintereinbruch: 25 Grad und Saharastaub - kommt dann Ostern im Schnee?

Region Trier Das Aprilwetter in der Region macht seine berühmten Kapriolen: Am Wochenende gab es in den Höhenlagen noch Schnee. Nun wird es wärmer, aber für Ostern sieht der TV-Wetterexperte Dominik Jung noch keine Sonne.

„Was ein verrückter April“, sagt TV-Wetterexperte und Diplom-Meteorologe Dominik Jung: Am vergangenen Freitagabend waren die Höhenlagen in Eifel und Hunsrück teilweise in Schnee versunken. Nun wird es schlagartig sehr warm.

Die Höchstwerte steigen auf über 20 Grad, am Mittwoch sind im Westen und Südwesten auch 24 oder 25 Grad möglich. Das hängt natürlich auch alles vom Saharastaub ab. Der kommt am morgigen Dienstag in die Region und sorgt dafür, dass das Sonnenlicht gedämpft wird und sich ggf. auch Wolken bilden können.

Ostern im Schnee?

„Feuchtigkeit kann sich an die Staubpartikel in der Atmosphäre anlagern und dann hat man plötzlich Wolken“, erklärt Jung den Mechanismus. Dann ist es vorbei mit der vollen Sonneneinstrahlung und es wird einfach nicht mehr so warm. Dann sind es vielleicht nur 21 oder 22 Grad in der Spitze. Doch das müsse man erstmal abwarten, so Jung weiter.

Zu Ostern könnte es dann wieder wechselhafter und kälter werden. Das ist aber weiter offen. „Dieser April ist wirklich einer der chaotischsten April-Monate seit Jahren. Die Temperaturen fahren buchstäblich Achterbahn“, sagt Jung. Ein Ende sei nicht in Sicht, denn ab Karfreitag könnte es wieder kühler werden.

Ostern im Schnee? Das sei nicht ganz ausgeschlossen, so Jung weiter, aber die Wahrscheinlichkeit sei aktuell eher gering: „Es wird zwar wieder kühler, aber nicht unbedingt kalt. Jetzt ist erstmal Sonne und Wärme dank Hoch Reiner angesagt.“ Wie warm es wird, das hänge von der Konzentration des Saharastaubs ab. Der werde ab Dienstag stark zunehmen, sagt Jung: „Da wird der Himmel wieder rötlich oder gelblich gefärbt sein“

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Montag: 9 bis 17 Grad, freundlich mit Sonne und trocken

Dienstag: 14 bis 24 Grad, viel Sonnenschein und trocken

Mittwoch: 18 bis 25 Grad, Sonne, aber auch Wolken und Saharastaub sind unterwegs, teilweise trüb

Donnerstag: 13 bis 21 Grad, aus Westen erste Schauer und Gewitter

Karfreitag: 9 bis 19 Grad, durchwachsen, Mix aus Sonne und Wolken

Samstag: 8 bis 16 Grad, mal Sonne, mal Wolken und einzelne Schauer

Ostersonntag: 8 bis 15 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer

Ostermontag: 7 bis 16 Grad, oft freundlich mit Sonnenschein

Der April bleibt unterm Strich wechselhaft. Die Temperaturen fahren Achterbahn. Wieso ist der April in diesem Jahr so wechselhaft? „Das kann man schlecht beantworten. Es ist in diesem Jahr eben mal wieder ein klassischer April und klassisch heißt eben sehr wechselhaft“, sagt Dominik Jung und erklärt weiter: „Der April ist der Übergang vom Winter in den Sommer. Wir haben noch ein sehr kaltes Nordeuropa. Südeuropa ist aber teilweise schon richtig warm. Damit stehen sich diese beiden Luftmassen Auge in Auge in Europa gegenüber. Mal siegt die eine Luftmasse, mal die andere. Daher ist ein April meist wechselhaft mit einer Achterbahnfahrt der Temperaturen. In diesem Jahr ist das besonders stark.“