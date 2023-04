Nach dem Rücktritt Das große Warten auf Roger Lewentz: Wer führt die SPD in die Zukunft?

Wenn sich das politische Mainz in etlichen Wochen in die Sommerpause verabschiedet, soll eine bedeutende landespolitische Frage entschieden sein. Nämlich die, ob der Roger Lewentz beim Landesparteitag der SPD im November noch einmal als Vorsitzender antritt. Als Innenminister war er im vergangenen Jahr zurückgetreten. Der SPD-Chef kündigte am Wochenende an, noch vor der Sommerpause seine Entscheidung mitzuteilen. Gegenüber der Deutschen Presseagentur sagte der 60-Jährige: „Ich überlege noch.“ Viele aus der Partei hätten ihn gebeten, noch einmal zu kandidieren. Lewentz steht seit 2012 an der Spitze der rheinland-pfälzischen SPD.