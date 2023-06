Internationale Besetzung Alles neu: Das ist die Jury bei „The Voice of Germany“ 2023

Als internationaler Star sitzt der Ire dieses Jahr in der Jury bei „The Voice of Germany“. Mit der Band „Boyzone“ erreichte er Platz eins mehrerer Singlecharts. Als Solokünstler ist er mit Liedern wie „Father and Son“ und dem Cover von „When You Say Nothing at All“ bekannt. Keating hat Erfahrungen als Jury-Mitglied von diversen Castingshows: Von 2010 bis 2014 war er bei der australischen Version von „The X Factor“. Zusätzlich saß er bereits 2016 bei Australiens „The Voice“ auf dem roten Stuhl.