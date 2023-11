Bundesverkehrsminister Das Karlsruher Urteil und die Stimmung in Rheinland-Pfalz

„Was an Sparmodellen diskutiert wird, macht uns wenig Mut“, hieß es weiter. Der Kinderschutzbund könne nur auf den Sachverstand der Praktiker im Haushaltsausschuss des Bundestages bauen, „dass der bisher geplante Kahlschlag in der freien Wohlfahrtspflege und der sozialen Infrastruktur“ gestoppt werde. Man spare die Kinder- und Jugendarbeit kaputt. In einer Phase vielfältiger Krisen brauche es nicht nur deutliche Bekenntnisse, sondern auch den Mut, mehr Mittel bereitzustellen. Denn: In Rheinland-Pfalz lebt laut Kinderschutzbund ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen in Armut.