„Das Land rückt zusammen“: Engagement in der Corona-Krise

Mainz/Ludwigshafen Auch in Rheinland-Pfalz läuft die Wirtschaft im Corona-Krisenmodus. Schutzmasken, Beatmungsgeräte und mehr Desinfektionsmittel als sonst sind gefragt. Die Hilfe rollt - und Unterstützung kommt auch anonym.

Etwa in der Schneiderei des Pfalztheaters Kaiserslautern. „Der Bezirksverband Pfalz will damit helfen, die Krise zu überwinden“, sagt Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder, der mit dieser Idee an die Leitung herangetreten war. Im Theateralltag sind die Werkstätten unter anderem für maßgeschneiderte Kostüme bekannt. Da der Betrieb seit Mitte März zwangspausiert, rattern die Nähmaschinen in neuer Mission. Hunderte „Behelf-Mund-Nasen-Schutzmasken“, so die offizielle Bezeichnung für die waschbaren Objekte, sollen nach vorliegenden Schnittmustern gefertigt und an die Stadtverwaltung gegeben werden.