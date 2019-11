Das Saarland war das regenreichste Bundesland im Herbst

Wassertropfen auf dem Lack eines Autos nach einem Regenschauer. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken In keinem anderen Bundesland hat es im Herbst so viel geregnet wie im Saarland. In den Monaten September, Oktober und November fiel demnach 33 Prozent mehr Regen als im langfristigen Mittel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

Im Saarland fielen 320 Liter Regen pro Quadratmeter, bundesweit waren es nur etwa 205 Liter. Im Schnitt war es diesen Herbst im Bundesland 10,2 Grad warm. Die Sonne schien etwa 300 Stunden.