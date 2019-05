Interview Waldemar Vogelgesang : „Man hat die Hartnäckigkeit des Protests klar unterschätzt“

Schüler demonstrieren Mitte Februar vor dem Mainzer Hauptbahnhof für wirksamen Klimaschutz und einen sofortigen Kohleausstieg. Foto: dpa/Peter Zschunke

Trier Die Jugend und der Klimawandel: Der Trierer Soziologe analysiert den Wahlausgang und die Fehler der Volksparteien.

Von wegen Sicherheit und Soziales. Das Thema, das den Ausgang der Europa- und Kommunalwahlen in Deutschland mit am stärksten geprägt hat, ist der Klimawandel. Ein Thema, das besorgte junge Menschen seit Monaten auf die Straße treibt. Unsere Redakteurin Katharina de Mos hat mit dem Trierer Soziologen Waldemar Vogelgesang darüber gesprochen, was die Jugend bewegt – und was die etablierte Politik falsch macht.

Herr Vogelgesang, hat die Jugend die Wahlen entschieden?

Zur Person Experte für Jugend, Medien und Gemeinden Mit seiner Forschung in den Bereichen Jugend, Medien und Gemeinden hat sich der im vorigen Jahr emeritierte Trierer Soziologieprofessor Waldemar Vogelgesang (Foto im Interview-Text rechts) einen Namen gemacht. Der 67-jährige Wissenschaftler lebt in Ralingen, wo er sich für die Grünen auch im Ortsgemeinderat engagiert.

WALDEMAR VOGELGESANG Die vorliegenden Daten lassen keinen Zweifel daran, dass Jugendliche und junge Erwachsene massiv Einfluss genommen haben – nicht nur in Deutschland. Die Zuwächse bei den europäischen grünen Parteien gehen vor allem auf die gestiegene Zustimmung der unter 30-Jährigen zurück. Je nach Land liegen die Werte zwischen 30 und 40 Prozent. Bei den großen Volksparteien ist dagegen ein weiterer Vertrauensverlust auf Seiten der jungen Generation zu beobachten.

Was machen die „alten Volksparteien“ falsch?

VOGELGESANG Ganz offensichtlich fällt es ihnen immer schwerer, zu den Jugendlichen durchzudringen. An den wenig überzeugenden Reaktionen der meisten Parteien auf die Fridays for Future-Proteste lässt sich das sehr gut ablesen. Wie weit dabei die Verunsicherung reicht, zeigen die abwertenden und pauschalisierenden Kommentare vieler CDU-Politiker auf das Video des YouTubers Rezo. Ihn wegen der zugegeben sehr plakativen Darstellung vieler Themen in die Nähe der AfD zu rücken, verkennt die fatale Wirkung, die so ein Vergleich auf Jugendliche hat, die dieses Polit-Video unmittelbar vor der Europawahl millionenfach geklickt haben.

Was wäre eine gute Reaktion gewesen?

Der Trierer Soziologe Professor Waldemar Vogelgesang warnt die Politiker davor, den Protest jugendlicher Klimaschutz-Demonstranten zu unterschätzen. Foto: Harald Jansen. Foto: h_tl <h_tl@volksfreund.de>

VOGELGESANG Es wäre sinnvoll, die Sprachrohre der jungen Generation auf die klassische politische Bühne einzuladen, ihnen Rederecht einzuräumen und sich auf sie einzulassen. Das kann im Kleinen beginnen und auf Bundesebene enden.

Ist die Jugend politischer geworden?

VOGELGESANG Mich überraschen die massiven Proteste der jugendlichen Klimaaktivisten nur zum Teil. Denn seit Jahren ist in den Ergebnissen von Jugendbefragungen ein Anstieg des politischen Interesses festzustellen. Wer der Jugend Politikverdrossenheit unterstellt, verkennt die Vielfalt und Kreativität politischer Beteiligungsformen – und auch die ethisch-moralische Ausrichtung junger Menschen. Bemerkenswert ist allerdings, dass Handeln und Teilhabe sich nicht mehr nur auf das unmittelbare räumliche Umfeld beschränken, sondern globaler und internationaler werden. In den jugendlichen Umwelt- und Klimaprotesten, die mittlerweile weltweit stattfinden, zeigt sich eine existenzielle Zukunftsangst, wie sie in Sprechchören lautstark skandiert wird: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut.“

Ist dieser Protest ein Strohfeuer – oder wird er von Dauer sein?

VOGELGESANG Die jungen Leute sind politisch und sie bleiben politisch. Da können Sie ganz sicher sein. Die Klimakrise hängt wie ein Damoklesschwert über ihrer Zukunft, und das können sie nicht wegblenden. Man hat die Hartnäckigkeit des Protests unterschätzt.

Was unterscheidet diese jungen Leute von den Gelbwesten oder der Anti-Atom-Bewegung?

VOGELGESANG Was hier passiert, ist etwas Einmaliges. Die Gelbwesten bleiben unter sich. Im Falle der Klimabewegung bilden sich aber neue Unterstützergruppen: Senioren schließen sich an oder Wissenschaftler – die Scientists for Future. Und beim Blick in die 80er wird deutlich: Ohne das Internet sind massenhafte Proteste heute nicht mehr vorstellbar. Die Generation der Digital Natives hat dies früh erkannt.

Welche Rolle spielt jemand wie Greta Thunberg?

VOGELGESANG Sie ist durch ihren Schulstreik in weniger als einem halben Jahr zur Vorreiterin einer weltumspannenden Jugendbewegung für mehr Klimaschutz geworden. Neben ihr gibt es aber weitere Jung-Aktivisten, die zu politischen Symbolfiguren im Kampf gegen Umweltzerstörung und Erderwärmung geworden sind. Zu nennen ist etwa Felix Finkbeiner und die von ihm mitgegründete Initiative „Plant-for-the-Planet“, die schon seit mehreren Jahren dafür wirbt, Bäume für den Klimaschutz zu pflanzen.

Wie ernst sollte die Politik die Anliegen der Jugendlichen nehmen?

VOGELGESANG Sehr ernst. Sie mahnen mit ihren Protestaktionen an, dass die größte Gefährdung, mit der die Menschen weltweit heute konfrontiert sind, eine irreversible Schädigung der Biosphäre durch die Erderwärmung ist. Sie fordern – und leben – radikale Veränderungen, die von ethischem Konsum über umweltschonende Mobilitätsformen bis zu transnationaler Zukunftsverantwortung reichen. Auch wenn dabei ihre Vorstellungen zur Eindämmung des Klimawandels bisweilen Züge eines moralischen Rigorismus annehmen, so zeigt sich darin letztlich auch ein tiefgreifender Generationenkonflikt („Ihr verbrennt unsere Zukunft!“). Das von Generation zu Generation weitergegebene Versprechen, dass es die Kinder einmal besser haben sollen, scheint angesichts des drohenden Klimawandels und seiner dramatischen Folgen nicht mehr einlösbar.

Ist das Klima denn der ganzen Jugend wichtig? Oder nur einer kleinen, lauten Gruppe aus gutem Hause?