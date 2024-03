Wärmepumpe oder Fernwärme Das sind die Probleme bei der Wärmewende im Land

Mehr als 85 Prozent der rheinland-pfälzischen Gebäude werden derzeit mit fossilen Energien beheizt. Bis 2045 soll das System komplett auf den Kopf gestellt werden. Dann sind keine mit Öl oder Gas betriebenen Heizungen mehr erlaubt. Der Weg dahin führt einerseits über das seit Januar geltende sogenannte Heizungsgesetz. Zuvor aber sollen die Kommunen Hauseigentümern mitteilen, wo sie mit einem Nah- oder Fernwärmeanschluss rechnen können. In großen Städten ab 100.000 Einwohnern gilt das bis spätestens Mitte 2026, in kleineren Kommunen bis Mitte 2028. Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) hat am Mittwoch in Mainz erstmals die Pläne für Rheinland-Pfalz skizziert. Dabei gibt es mindestens drei große Probleme.