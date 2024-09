Wein, Oldtimer und Schlager Das wohlmöglich letzte Sommer-Wochenende? So haben die Menschen in der Region es verbracht

Viele gut besuchte Veranstaltungen fanden am Wochenende in der Region statt. Dazu zählte zum Beispiel das älteste Weinfest der Mittelmosel, in Mehring. Am vergangenen Freitag wurde das Fest bei der Schorle-Party eröffnet. Die Wahl der 70. Mehringer Weinkönigin und das 90-Jahr-Jubiläum der Winzertanzgruppe wurde zelebriert. Unter dem Motto „Mehring – einfach königlich“ feierten am Samstagabend rund 2000 Personen beim traditionsreichen Winzerfest.