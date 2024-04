Top-Themen So ist der Donnerstag in der Region Trier – Das ist passiert, das müssen Sie wissen

Update | Trier · Was war los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erhalten Sie den schnellen Überblick über die Top-Themen.

11.04.2024 , 08:56 Uhr

Bei Freudenburg ist ein mit Kindern und Jugendlichen besetzter Bus am Mittwochmorgen von der Fahrbahn abgekommen. Foto: TV/Harald Jansen