Das Welttanzprogramm ist Kulturerbe

Das in Deutschland entwickelte Welttanzprogramm gehört jetzt zum immateriellen Unesco-Kulturerbe. Das hätten die Kultusminister auf ihrer Konferenz entschieden, teilte das rheinland-pfälzische Kulturministerium am Dienstag in Mainz mit. dpa