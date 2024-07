Kehrt der Sommer zurück? Das Wetter in der Region Trier: Es wird heiß, aber...

Solche Rekorde bleiben der Region bisher erspart, allerdings wird es in den kommenden Tagen wieder heiß und sonnig. „Bei uns in Deutschland kommen die 40 Grad zum Glück nicht an, allerdings könnten es hier am Mittwoch zumindest 35 oder 36 Grad werden. Vielleicht dann sogar der bisher heißeste Tag des Jahres 2024 in Deutschland“, so Jung. Ab Mittwochabend drohen dann in der zunehmend schwülen Luftmassen schwere Gewitter. Diese treffen zunächst den Südwesten.