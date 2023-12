Minusgrade und viel Niederschlag Wieder Schnee in der Region: Wo bleibt er liegen, wo wird es glatt?

Winterfans können den Schnee am Erbeskopf wahrscheinlich noch ein paar Tage länger genießen. Denn dort soll es laut den Meteorologen von wetter.net am Montag und Dienstag nochmal schneien. Die Temperaturen liegen dann zwischen ein bis minus drei Grad. Ab Mittwoch wandelt sich der Niederschlag laut Vorhersage in Schneeregen, ab Freitag dann in Regen um. Der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb vor Glätte auf den Straßen. Kalt bleibt es die gesamte Woche über, die Temperaturen bewegen sich um die null Grad. Vor allem am Donnerstag kann es am Erbeskopf mit einem Tiefstwert von minus sieben Grad nochmal so kalt wie am ersten Adventswochenende werden. In den nächsten Tagen bleibt es außerdem bewölkt und nass.