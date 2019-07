Das Wochenende wird warm und teils gewittrig

Eine Frau läuft mit ihrem Hund über einen Feldweg bei Mainz-Hechtsheim. Foto: Christoph Schmidt/Archivbild.

Offenbach/Frankfurt In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es am Wochenende warm und wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt auch Gewitter an.

Für den Freitagvormittag rechnet der DWD mit Wolken und örtlichen Schauern. Dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 28 Grad. Ab dem Nachmittag soll es trocken bleiben. Von Südwesten und Westen her zieht Wind auf, teilweise kann es auch stärkere Böen geben. Nachts kühlt es dann auf 11 bis 16 Grad ab.

Der Samstag beginnt sonnig, dann kommen die Wolken zurück und bringen vereinzelt Schauer und Gewitter. Dazu wird es heißer: Vom Saarland bis zur Pfalz steigen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad, in höheren Lagen werden bis zu 25 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag ziehen die Gewitter ab.