Datenangriff: Auch Politiker in Rheinland-Pfalz betroffen

Bei einem bundesweiten Online-Angriff auf Politiker sind auch persönliche Daten von Ministern und Abgeordneten aus Rheinland-Pfalz im Internet veröffentlicht worden. „Es sind landesweit Politiker betroffen“, sagte am Freitag eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA). dpa

„Die betroffenen Stellen werden darüber informiert.“ Bislang gebe es keine Erkenntnisse über den Angriffsweg. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, dabei stehe das LKA in enger Verbindung mit dem Bundeskriminalamt (BKA).

Betroffen sind nach dpa-Informationen sowohl Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) als auch weitere Kabinettsmitglieder. Die meisten Daten wurden von Landtagsabgeordneten der SPD-Fraktion geleakt, also an die Öffentlichkeit gebracht. Dabei handelt es sich häufig um Privatadressen und Mobiltelefonnummern, zum Teil aber auch um Dokumente wie Briefe. Der rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder (CDU) erklärte: „Wir stehen in Kontakt mit der Bundestagsverwaltung, die wiederum mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet. Wir drängen auf eine rasche Aufklärung.“