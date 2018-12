später lesen Datenaustausch zu Terror in Europa muss besser werden FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) dringt auf einen besseren Austausch der Polizei in Europa im Fall von Terroranschlägen. An Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schrieb er nach Angaben des Ministeriums vom Donnerstag, man müsse sich nicht nur über aktuelle Erkenntnisse gerade bei Vorfällen im grenznahen Raum wie dem Anschlag in Straßburg umfassender austauschen. dpa