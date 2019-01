später lesen Datenklau bei 21 Bundestags- und 51 Landtagsabgeordneten FOTO: Paul Zinken FOTO: Paul Zinken Teilen

Von der Ausspähung und illegalen Veröffentlichung privater Daten im Internet sind in Rheinland-Pfalz 21 Bundestags- und 51 Landtagsabgeordnete betroffen. Dazu kämen die Daten von 2 Europa-Parlamentariern, einer Ministerin ohne Bundestagsmandat sowie 39 anderen Menschen wie ehemaligen Politikern und Mitarbeitern aus Ministerien, sagte Staatssekretär Randolf Stich (SPD) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags in Mainz. dpa