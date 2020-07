Datenschützer fordert Hürden für Zugriff auf Gästelisten

Mainz Für den Zugriff der Polizei auf die zum Schutz vor Corona angelegten Gästelisten von Restaurants sollte es nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Datenschutzbeauftragten Dieter Kugelmann hohe Hürden geben.

„Bundesweit häufen sich Berichte, wonach Polizistinnen und Polizisten auf die Corona-Gästelisten zugreifen“, erklärte Kugelmann am Mittwoch in Mainz. Auch ein rheinland-pfälzisches Polizeipräsidium habe eine Anfrage an das Büro des Datenschutzbeauftragten in Mainz gerichtet, inwieweit solche Listen ausgewertet werden dürften. Darüber berichtete am Mittwoch zunächst der SWR.