Datenschutzbeauftragter stellt Pannen und Beschwerden vor

Dieter Kugelmann, Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Mainz In der Corona-Pandemie sind nicht nur die Datenberge gewachsen, es ist auch zum missbräuchlichen Umgang damit gekommen. Der Landesdatenschutz-Beauftragte Dieter Kugelmann hatte bereits gemahnt, das Datenschutz-Niveau dürfe auch in der Corona-Krise nicht sinken.

So ist Rheinland-Palz nach Einschätzung Kugelmanns von der bundesweiten Datenpanne bei Gästelisten betroffen. Dabei waren mehrere Millionen Daten von Restaurantgästen in Deutschland in Internet-Speichern eines Bremer Softwaredienstleisters kaum geschützt zugänglich.