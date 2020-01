Datenschutzfragen: Messengerdienst für Bauern verschoben

Nieder-Olm/Mainz Ein neuer Messengerdienst eigens für Bauern: Er soll die Kommunikation über Smartphones erleichtern und Datenschutzprobleme anderer gängiger Dienste umgehen. Jetzt gibt es aber auch gegen den neuen Dienst in puncto Datenschutz Bedenken.

Wegen Datenschutzbedenken hat der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) die Freischaltung eines neuen Messengerdienstes für Bauern verschoben. „Wir werden die App nicht freigeben, bevor datenschutzrechtliche Fragen restlos geklärt sind“, sagte Wissing am Mittwoch in Mainz kurz vor der geplanten Freischaltung. „Wir stehen in engem Kontakt mit dem Landesdatenschutzbeauftragten.“