Monarchie Datum für Thronwechsel in Luxemburg noch geheim

Eine der wichtigsten Aufgaben eines Großherzogs sei, „die nationale Einheit aufrechtzuerhalten“, sagte Henri. In Europa gebe es zehn Monarchien. „Sie sind alle mehr oder weniger akzeptiert.“ Er sehe sein Amt „als Dienst an der Nation, am Volk, am Luxemburger Land“, sagte der Großherzog. „Wenn die Menschen hier keine Monarchie mehr wollen, dann werden wir etwas anderes machen.“