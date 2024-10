Hoteleinsturz Dauer des Gutachtens zu Hoteleinsturz in Kröv offen

Die Untersuchungen des Sachverständigen an der Einsturzstelle vor Ort seien schon länger zu Ende. Daher gebe es von den Ermittlungsbehörden auch keine weiteren Maßnahmen an dem Gebäude. In dem Hotel war am 6. August spätabends ein komplettes Stockwerk in sich zusammengebrochen. Zwei Menschen starben: eine 64-jährige Frau und der 59 Jahre alte Hotelbetreiber. Sieben weitere Menschen waren über Stunden in den Trümmern gefangen. Bei der 24-stündigen Rettungsaktion waren rund 250 Einsatzkräfte dabei.