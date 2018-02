später lesen Dauerfrost nur im Februar: Winter war vergleichsweise mild Teilen

Trotz seines eisigen Endes ist der Winter vergleichsweise mild gewesen. In den Monaten Dezember, Januar und Februar betrug die Durchschnittstemperatur in Rheinland-Pfalz 2,0 Grad und übertraf damit den langjährigen Mittelwert von 0,9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte. Mit rund 250 Litern pro Quadratmeter fiel auch mehr Niederschlag als im langjährigen Schnitt (200 Liter) - Rheinland-Pfalz liegt hier bundesweit auf den vorderen Rängen. Die Sonne schien 165 Stunden und damit länger als das Soll von 152 Stunden. dpa