Hochwasser Dauerregen lässt Pegel in Rheinland-Pfalz nochmals ansteigen

Am Pegel Maxau am Oberrhein rechnete die Hochwasservorhersagezentrale Rhein im Laufe des Sonntages mit einem Höchststand um 760 Zentimeter. In Mainz werde voraussichtlich erst am Dienstag der Höchststand oberhalb eines zweijährlichen Hochwassers um 600 Zentimeter erreicht. Bis zum Jahreswechsel dürften dann die Wasserstände am Oberrhein fallen, hieß es. Im Bereich des Pegels Maxau ist der Rhein für die Schifffahrt gesperrt. Bei Speyer, Worms und Mainz müssen Schiffe langsam und in der Mitte des Rheins fahren.