Rheinland-Pfalz Dauerregen sorgt für steigende Wasserstände

Der Wasserstand der Mosel könne in Trier am Samstag auf etwa 8 Meter ansteigen. Im Einzugsgebiet der Saar stiegen die Pegel den Angaben zufolge stark an, bis Samstagmorgen sei ein Anstieg am Pegel Fremersdorf auf etwa 6,5 bis 7 Meter möglich. Das entspreche in etwa einem alle 10 bis 20 Jahre vorkommenden Hochwasser. Auch an der Nahe und der Glan meldete die Vorhersagezentrale steigende Pegelstände. An der Nahe sei ein Anstieg in den Bereich eines zweijährlichen Hochwassers gering wahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Auch an der Glan ist dies möglich. Ab Samstagnachmittag sollen die Wasserstände voraussichtlich wieder sinken, hieß es.