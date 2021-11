Dauerregen und Böen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Autos fahren bei Regen im Hunsrück. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Offenbach Es bleibt ungemütlich in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Bergland beginnt der Dienstag mit kräftigen Schneefällen, die am Mittag in Dauerregen übergehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Im Laufe des Tages werde es bedeckt mit länger anhaltendem Regen, der abends vorübergehend nachlasse. Es weht starker Wind, im Bergland sollen sogar Sturmböen auftreten. Die Temperaturen erreichen maximal 4 bis 7 Grad. In der Nacht halten demnach die starken bis stürmischen Böen an.

Auch am Mittwoch bleibt es laut DWD meist bedeckt mit teils schauerartigen Regenfällen. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 6 und 9 Grad.