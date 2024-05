Geständnis auf Video Mord an Dauner Arzt: Das waren die letzten Worte des sterbenden Opfers

Wie läuft eigentlich eine Vernehmung von Beschuldigten durch Kriminalbeamte ab? Wie im sonntäglichen Tatort? Oder gibt es deutliche Unterschiede zwischen Fiktion und Realität? Zuschauer des derzeit am Trierer Landgericht laufenden Prozesses um den Mord an dem Dauner Mediziner Steffen Braun konnten sich am jüngsten Verhandlungstag davon ein eigenes Bild machen. Ganze sechs Stunden lang ließ der Vorsitzende Richter Günther Köhler am Montag auf Großbildschirmen mehrere polizeiliche Vernehmungen eines der drei Angeklagten vorspielen.