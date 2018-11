später lesen Debatte um Beiträge von Anwohnern zu Kommunalstraßenbau FOTO: Arne Immanuel Bänsch FOTO: Arne Immanuel Bänsch Teilen

Twittern

Teilen



Die Debatte um eine Abschaffung der sogenannten Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz hat Fahrt aufgenommen. Am Dienstag legte die CDU-Fraktion ihr Konzept vor. Sie will Anwohner von den Kosten für den Ausbau kommunaler Straßen entlasten und stattdessen Geld aus dem Landeshaushalt nehmen. dpa