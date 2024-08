Demokratie und Staatsziele Debatte um Verfassungsänderungen - Ampel kontert CDU-Kritik

Es brauche für Änderungen der Landesverfassung ernsthafte Diskussionen und umfassende rechtliche Bewertungen, sagte Fernis. „Das war mit der CDU-Fraktion nicht möglich.“ Es sei daher nicht sinnvoll, sich in Unterausschüssen weiter mit der CDU darüber zu unterhalten. Zuvor hatte der in der CDU-Fraktion für Verfassungsfragen zuständige Vize Helmut Martin am Mittwoch moniert, er sehe keine Kooperationsbereitschaft bei den Ampel-Vertretern mehr. Damit werde eine Chance vertan.