Debeka-Gruppe wächst: Weniger Einnahmen der Bausparkasse

In Zeiten von Minizinsen blickt die Debeka-Versicherung nach dem Gewinn neuer Marktanteile vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Das teilte Vorstandschef Uwe Laue am Dienstag am Stammsitz in Koblenz mit. „Das Jahr 2017 haben wir in Anbetracht eines schwierigen Umfelds mit Niedrigzinsen und zunehmenden regulatorischen Anforderungen an die Versicherungsbranche sehr ordentlich gemeistert“, betonte er. dpa