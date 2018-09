später lesen Debeka-Versicherung erwartet 2018 Wachstum FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Trotz Minizinsen und zunehmender gesetzlicher Anforderungen rechnet die Debeka-Versicherung mit einem sehr erfolgreichen Jahr 2018. „Wir wachsen in allen Sparten. Wir erwarten gute Ergebnisse“, sagte der neue Vorstandschef Thomas Brahm (54) am Hauptsitz in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur. Von Jens Albes, dpa