Debeka-Versicherung meldet überdurchschnittliches Wachstum FOTO: Thomas Frey

Die Debeka-Versicherung sieht sich trotz Niedrigzinsen auf einem guten Kurs. „Unsere Versicherungen sind fast vier Mal so stark gewachsen wie die Branche“, sagte ein Sprecher mit Blick auf das Plus der deutschen Versicherer von 1,7 Prozent bei den Beitragseinnahmen im Jahr 2017. Auch die Zahl der Mitglieder und Kunden von Versicherungen und Bausparkasse der Debeka habe 2017 zugelegt. Ende 2016 waren es 7,04 Millionen gewesen. Über Details will die nach eigenen Worten bundesweit sechstgrößte Versicherungsgruppe bei ihrer heutigen Jahrespressekonferenz am Stammsitz in Koblenz informieren. dpa