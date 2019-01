später lesen Defekt an Auto löst Hausbrand mit vier Verletzten aus FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Ein technischer Defekt an einem Auto hat im Landkreis Trier-Saarburg einen Wohnhausbrand ausgelöst. In der Garage geriet zunächst das Auto in Brand. Die Flammen griffen auf die Garage und schließlich auf das Familienhaus über, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. dpa