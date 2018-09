später lesen Defekt führt offenbar zu Unfall auf Dürkheimer Wurstmarkt FOTO: Ronald Wittek FOTO: Ronald Wittek Teilen

Die Ursache für einen Unfall auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim ist offenbar geklärt. Nach Angaben der Polizei Neustadt führte ein technischer Defekt an den Rädern dazu, dass zwei Wagen der Geisterbahn am Samstagabend zusammenstießen. dpa