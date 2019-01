später lesen Defekte Bahnschranke sorgt für Irritation Teilen

Eine kaputte Schranke hat Autofahrer am Sonntagabend in Edesheim (Kreis Südliche Weinstraße) an einem Bahnübergang lange an der Weiterfahrt gehindert. Als die Schranke nach 20 Minuten Wartezeit immer noch geschlossen war, riefen sie die Polizei zur Hilfe. dpa