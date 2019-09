Defekte Geschirrspülmaschine löst Feuerwehreinsatz aus

Körperich In einer Grundschule in Körperich (Eifelkreis Bitburg-Prüm) hat eine defekte Geschirrspülmaschine einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine Lehrerin habe am Montagnachmittag starken Rauch aus einer Geschirrspülmaschine bemerkt, teilte die Polizei mit.

