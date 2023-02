Trier : Defekte Heizdecke wohl Ursache für tödlichen Wohnhausbrand

Ein Absperrband der Polizei. Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Trier Eine defekte Heizdecke hat vermutlich den Wohnhausbrand in Trier mit einem toten 101-Jährigen verursacht. Brandermittler untersuchten die Wohnung und stießen auf Reste der weitgehend verbrannten Heizdecke, die an die Stromversorgung angeschlossen war, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Defekt an dem Gerät den Brand auslöste.

Eine Nachbarin, die den Mann täglich besuchte, hatte den Brand am Samstagmittag bemerkt und Feuerwehr und Rettungsdienst informiert. Der gehbehinderte Senior konnte nur noch tot aus dem stark verqualmten und verrußten Haus geborgen werden. Die Polizei gehe weiterhin davon aus, dass der Mann an einer Rauchvergiftung gestorben sei, sagte eine Sprecherin. Eine Obduktion der Leiche stehe noch an.

(dpa)