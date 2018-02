später lesen Defekte Waschanlage verursacht Zehntausende Euro Schaden FOTO: Daniel Reinhardt FOTO: Daniel Reinhardt Teilen

Ein gelöster Waschmaschinenschlauch hat in Speyer einen Wasserschaden von rund 50 000 Euro verursacht. Der Defekt wurde am Sonntag bemerkt, weil Wasser durch die Decke einer Spielothek getropft war, wie die Polizei am Montag berichtete. Da der 46-jährige Bewohner der Wohnung über der Spielothek nicht zu Hause war, bat die Feuerwehr die Polizei um Hilfe. Die Beamten öffneten die Wohnungstür und entdeckten schließlich den Grund für den Wasserfluss. Die Feuerwehr pumpte das rund drei Zentimeter hoch stehende Nass ab. dpa