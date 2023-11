2. Bundesliga „Definitiv ein Rückschlag“: Lautern verliert gegen Fürth 0:2

Die Mannschaft von Dirk Schuster wirkte am Samstag pomadig, kraftlos und war gegen die Gäste aus Franken, die unter der Woche im Pokal nach einem 1:2 bei Regionalligist FC Homburg ausgeschieden waren, gefühlt oft einen Schritt zu spät. „Wir wollten von der ersten Minute an voll auf Sendung sein, aber das hat uns in der ersten Halbzeit gefehlt, etwa in puncto Passqualität und Passgenauigkeit“, klagte Schuster. „Es sah alles relativ langsam aus und war nicht gut von unserer Seite.“ Vor 40302 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion war seine Mannschaft mit dem 0:1 zur Pause durch ein Kopfballtor von Gideon Jung in der 23. Minute noch gut bedient.