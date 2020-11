Dehoga: Abschlagszahlungen „eine Katastrophe“

Gereon Haumann, der Dehoga-Präsident in Rheinland-Pfalz. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild

Bad Kreuznach Der rheinland-pfälzische Hotel- und Gaststättenverband hat die Ankündigung der Bundesregierung scharf kritisiert, die Entschädigungen für den Teil-Lockdown zunächst in Form einer Abschlagszahlung zu leisten.

„Wenn in diesem Monat nicht die zugesagte Novemberhilfe in voller Höhe fließt, ist das eine Katastrophe für das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz“, sagte Dehoga-Präsident Gereon Haumann der Deutschen Presse-Agentur.