Dehoga befürchtet Insolvenzen:: Reisewelle ist ausgeblieben

Mainz Gastronomie und Hotellerie in Rheinland-Pfalz leiden in der Corona-Krise trotz der Lockerungen unter Besuchermangel. Der Dehoga befürchtet zahlreiche Insolvenzen.

Der Hotel- und Gaststättenverband in Rheinland-Pfalz fürchtet, dass im Corona-Jahr 2020 mehr als jeder fünfte Betrieb Insolvenz anmelden muss. „Wir sind in großer Sorgen, dass uns 20 bis 30 Prozent der Betriebe verloren gehen, vor allem Gaststätten“, sagte Dehoga-Präsident Gereon Haumann am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die betriebswirtschaftliche Lage sei absolut prekär. Die Lage in Rheinland-Pfalz sei vollkommen anders als in den Alpen sowie an Ost- und Nordsee. „Die erhoffte Welle ist bislang ausgeblieben.“ In drei Vierteln der Betriebe gebe es bis Ende August noch mehr als 50 Prozent der Kapazität. In allen zehn touristischen Regionen in allen Qualitäts- und Preisstufen seien noch Plätze zu haben.