Dehoga warnt vor Schließung von Gaststätten

Mainz Bund und Länder beraten über weitere Kontaktbeschränkungen, weil die Corona-Zahlen weiter steigen. Viele Hotels und Gaststätten sehen sich in ihrer Existenz bedroht, sollte sie erneut schließen müssen.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in Rheinland-Pfalz (Dehoga) warnt vor einem Kollaps des Gastgewerbes, sollte es zu einer erneuten Schließung wegen der Corona-Pandemie kommen. Etwa einem Drittel der Betriebe drohe in einem solchen Fall das Aus. Der Verband appellierte daher an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), weitere Beschränkungen zu verhindern.