Dehoga will keinen Schlichter Kurt Beck im Tarifstreit

Der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck soll nach dem Willen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) im Tarifstreit im Gastgewerbe vermitteln. Die NGG habe Beck darum gebeten, die Schlichterrolle zu übernehmen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. dpa

Beck ist einverstanden, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Rheinland-Pfalz lehnt das aber ab.

Die Sondierungsgespräche zwischen dem Landesbezirk Südwest der NGG und Dehoga waren im Juli ohne Ergebnis beendet worden. Die NGG fordert höhere Löhne und Gehälter, Dehoga will saisonal die Höchstarbeitszeit ausweiten.

Die NGG möchte für die von ihr vertretenen 70 000 Beschäftigten in Rheinland-Pfalz eine Gehaltserhöhung von 160 Euro pro Monat erreichen. „Wir wollen Lohndifferenzierung“, sagte hingegen Gereon Haumann, Dehoga-Präsident in Rheinland-Pfalz. Bei einer Erhöhung um einen fixen Betrag würden untere Einkommensklassen viel stärker als obere profitieren. Es müsse aber einen Anreiz für Ausbildung geben.

Nach Angaben der NGG kam von Dehoga ein Angebot zur Erhöhung der Gehälter um weniger als ein Prozent pro Jahr. Für Klaus Schu, den Verhandlungsleiter der Gewerkschaft, ist das zu wenig. Ein Koch würde mit einem Gehalt von rund 1850 Euro einsteigen, der Dehoga-Vorschlag würde eine Erhöhung von weniger als 20 Euro bedeuten. „Wir fordern den Dehoga auf, endlich faire Löhne zu zahlen“, sagte er.

Höhere Gehälter können laut Haumann nur gezahlt werden, wenn die Betriebe wettbewerbsfähiger gemacht werden. Der Hotel- und Gaststättenverband will das Gastgewerbe zur Saisonarbeitsbranche machen. Im Sommer, wenn mehr Touristen kommen, soll länger gearbeitet werden dürfen: In maximal sechs Monaten pro Jahr soll die Höchstarbeitszeit auf zwölf Stunden pro Tag und sechs Tage pro Woche ausgeweitet werden. Das bedeute übers Jahr gesehen aber keine Mehrarbeit, sagte Haumann. In den „Saure Gurke-Monaten“ im Winter könnten die Überstunden abgefeiert werden. „Die Sommerüberstunde ist die beste Medizin gegen Winterarbeitslosigkeit.“ Die NGG lehnt das ab: „Eine Ausdehnung der Zehn-Stunden-Obergrenze würde ausschließlich zu Lasten der Gesundheit der Beschäftigten in der Gastronomie gehen“, sagte Schu.

Kurt Beck habe sich dazu bereit erklärt, bei den Verhandlungen als Schlichter aufzutreten, sagte sein persönlicher Assistent bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, deren Vorsitzender Beck ist. Bei Dehoga will man davon nichts wissen. „Ich brauche keinen Schlichter, weil wir gar keinen Streit haben“, sagte Haumann. Ein solcher Schritt sei viel zu früh und „zu weit gesprungen“, die Hand an die NGG bleibe aber ausgestreckt.