„Dekuna“ darf in Rheinland-Pfalz keine Spenden mehr sammeln

Trier Der Verein „Dekuna“ mit Sitz im hessischen Staufenberg darf in Rheinland-Pfalz keine Spenden mehr sammeln. Der Verein habe wiederholt Spendenabbuchungen für Vereine fortgeführt, die landesweit keine Spendensammlungen mehr tätigen durften, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als landesweite Spendenaufsicht am Donnerstag in Trier mit.



