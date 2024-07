Internationale Partnerschaft Delegation aus Ruanda besucht Pfalz - Umwelt und Tourismus

Ein Aspekt sei Tourismus, sagte Jaworek. „Wir werden uns zum Beispiel alternative Übernachtungsmöglichkeiten auf einem Campingplatz und in einer Jugendherberge anschauen.“ Auch die Wechselwirkung von Tourismus und Umweltschutz sei ein Thema, das in Ruanda interessiere. „Auf Wunsch der Gäste schauen wir uns die Bienenhaltung sowie die Honiggewinnung an und werden Honigsorten probieren können“, erklärte der CDU-Politiker.