Demokratie-Tag will Hass und Hetze entgegentreten

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Mainz Unter dem Motto „Demokratie verteidigen - gemeinsam gegen Hass und Hetze“ ist am Mittwoch der Demokratie-Tag mit politischen Diskussionen in Rheinland-Pfalz gestartet. Die dreitägige Veranstaltung findet zum 15. Mal statt und nimmt in diesem Jahr die Verbreitung von Lügen und Hassbotschaften in den Blick.

„Vom Demokratie-Tag geht ein starkes Zeichen aus, dass wir gemeinsam für Respekt, Vielfalt und ein solidarisches Miteinander eintreten“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Die Veranstaltung zeige all jenen, die die Gesellschaft spalten wollten, die Hass und Hetze predigten oder sogar zur Gewalt griffen, dass die Demokratie verteidigt werde. Es komme darauf an, nicht wegzusehen, sich einzumischen und sich zu engagieren, sagte Dreyer.

Zu Beginn einer Diskussionsrunde mit anderen Landespolitikern und Schülern der integrierten Gesamtschule Oppenheim nahm Dreyer auch die jüngsten Anschläge in Europa in den Blick. Die Attentate in Wien und Frankreich zeigten auf grausame Weise, dass die freie Gesellschaft von vielen Seiten bedroht werde. Sie verdeutlichten, wie wichtig es sei, sich für Frieden, Freiheit und Demokratie einzusetzen.

Eine Schlüsselrolle spielen laut Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) dabei auch die Schulen. Sie seien „Orte der Aufklärung, des friedlichen Miteinanders und der Meinungsfreiheit“. Die Lehrkräfte seien „Botschafterinnen und Botschafter für Demokratie und wir tun alles dafür, um sie dabei zu unterstützen“, sagte Hubig.