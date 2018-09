später lesen Demonstration gegen Ablassen von Kerosin aus Flugzeugen FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Unter dem Motto „Schluss mit Fuel Dumping“ haben am Sonntag rund 300 Menschen in Maikammer gegen das Ablassen von Kerosin über dem Pfälzerwald demonstriert. Flugzeuge hätten in den letzten drei Jahren mehrere hundert Tonnen Kerosin über Rheinland-Pfalz freigesetzt, teilte die Initiative Pro Pfälzerwald mit. dpa